Монтаж и тестирование устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), аппаратуры спутниковой навигации (АСН)
Повышение квалификации
51 час электронно-дистанционной формы обученияОбщие принципы функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общие принципы функционирования, эксплуатации и установки АВЭОС(УВЭОС), АСН
Монтаж и пуск АВЭОС(УВЭОС), АСН
Основы настройки и эксплуатации АВЭОС(УВЭОС), АСН
Тестирование АВЭОС(УВЭОС), АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
Основы безопасной эксплуатации АВЭОС(УВЭОС), АСН
Для руководителей, технических специалистов сервисных мастерских, транспортных предприятий специализирующихся на установке, обслуживании и эксплуатации ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"