Повышение квалификации

51 час электронно-дистанционной формы обучения

Общие принципы функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Общие принципы функционирования, эксплуатации и установки АВЭОС(УВЭОС), АСН

Монтаж и пуск АВЭОС(УВЭОС), АСН

Основы настройки и эксплуатации АВЭОС(УВЭОС), АСН

Тестирование АВЭОС(УВЭОС), АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Основы безопасной эксплуатации АВЭОС(УВЭОС), АСН

Для руководителей, технических специалистов сервисных мастерских, транспортных предприятий специализирующихся на установке, обслуживании и эксплуатации ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"